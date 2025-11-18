Espectacular gol de chilena antes de los 3 minutos que valió la clasificación al Mundial

Las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que será el primero en contar con la presencia de 48 selecciones, están a punto de finalizar.

Precisamente, en uno de estos compromisos llegó uno de los mejores goles del año gracias a la chilena de Scott McTominay.

Le puede interesar: “Lamebotas y alcahuete”, Iván Mejía ‘destrozó’ a ídolo del América, quien regresó para ‘dar una mano’

Ni tres minutos habían pasado desde que comenzó el compromiso de Escocia frente a Dinamarca cuando Scott McTominay, futbolista con presente en Nápoli de Italia y pasado en Manchester United, se inventó una magistral pirueta para adelantar a su equipo.

Resulta que Ben Doak envió un centro al área que no le permitió a McTominay buscar el balón de cabeza, así que decidió lanzarse en chilena. El futbolista conectó de manera impecable el balón, que rebotó antes de llegar a la portería y dejó sin ninguna chance al guardameta danés de evitar el espectacular gol.

Por si fuera poco, es importante tener en cuenta que el equipo que ganara el partido entre Escocia y Dinamarca, compraría tiquete directo a la Copa del Mundo, mientras que el perdedor, tendría que jugar el repechaje.

La anotación de McTominay, de esta manera, abrió el camino para que Escocia venciera 4-2 a Dinamarca en un apasionante partido y se asegurara su presencia en el Mundial de 2026.