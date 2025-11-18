“Lamebotas y alcahuete”, Iván Mejía ‘destrozó’ a ídolo del América, quien regresó para ‘dar una mano’

América de Cali no ha tenido un gran año, y aunque logró clasificar a los cuadrangulares, la derrota por goleada en las semifinales de la Copa BetPlay a manos de Atlético Nacional no ayudó a mejorar la relación con los hinchas que parece fracturada.

Tampoco ayudaron las declaraciones de Alex Escobar, quien dirige al equipo desde el banquillo teniendo en cuenta que David González no podrá hacerlo sino hasta el próximo año.

El exfutbolista aseguró que a pesar de la goleada, América tiene un gran equipo para competir y soñar con el título del fútbol colombiano.

Le puede interesar: “Todos comenzamos de cero”, desde América anuncian borrón y dar pelea en los cuadrangulares del FPC

Para nadie es un secreto que Alex Escobar se expuso a perder el cariño de los hinchas ‘Escarlatas’ que se ganó en la cancha por intentar ‘apagar los incendios’ cuando el equipo queda sin entrenador.

En esta ocasión, ha puesto la cara y el pecho mientras se habilita a David González para dirigir desde la raya, pero a muchos no les convence ni el funcionamiento del equipo ni la falta de autocrítica de Escobar.

De hecho, en el más reciente partido del América, cuando empataron en el Estadio Pascual Guerrero de Cali 2-2, que sirvió de poco porque el resultado de la serie fue 6-3 a favor de Atlético Nacional, Alex Escobar dejó claro que su equipo tiene con qué pelear la liga:

“Era complicado y difícil levantar un 4-1 contra un equipo como Atlético Nacional, pero la charla fue motivacional porque comenzamos de cero. América ha hecho un gran esfuerzo para estar en estos cuadrangulares con grandes equipos. América también es grande, así que tenemos que competir. Por momentos mostramos que tenemos capacidad y realmente el equipo está compenetrado, a partir del jueves, de que todos comenzamos de cero y todos tenemos posibilidad”.

Estas palabras no cayeron bien en la hinchada y tampoco en Iván Mejía, quien lo criticó por su falta de autocrítica y lo trató de lamebotas y alcahuete de los dirigentes:

“De acuerdo. Se convirtió en un lamebotas y alcahuete de las brutalidades directivas. Ya no soporto su ausencia de sentido crítico”.