“Todos comenzamos de cero”, desde América anuncian borrón y dar pelea en los cuadrangulares del FPC

Luego de la eliminación en Copa, ante Atlético Nacional, en el cuadro Escarlata afirman que tienen para competir en la Liga.

Por Evaristo Pérez

Luego de la eliminación en Copa, ante Atlético Nacional, en América no piensan más que en un borrón y cuenta nueva, pensando en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, para los que anuncian van a dar la pelea y tener equipo para competir, según el asistente técnico, Alex Escobar.

El hombre del equipo técnico habló tras la igualdad 2-2 en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay en la que el conjunto antioqueño obtuvo el tiquete a la gran final, tras superar la llave con marcador global de 6-3.

Ya dejando atrás esta situación, Escobar se refirió a lo que viene en un grupo en el que deberán volver a enfrentar a Atlético Nacional, además de Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

Apuntando a esa fase que llega, señaló que “América es grande, así que tenemos que competir. Por momentos mostramos que tenemos capacidad. El equipo está compenetrado en que a partir del jueves todos comenzamos de cero y todos tenemos la gran posibilidad”.

Sobre lo que dejó el juego, señaló que “era complicado levantar un 4-1 contra un equipo como Nacional, pero la charla fue motivacional porque comenzamos de cero y América ha hecho un gran esfuerzo para estar en este cuadrangular”.

Enfocados en lo que viene y sin pensar en la reciente eliminación, en América de Cali apuntan a dar la sorpresa en un grupo de rivales fuertes para los cuadrangulares de la Liga de Colombia.

       

