“Todos comenzamos de cero”, desde América anuncian borrón y dar pelea en los cuadrangulares del FPC

Luego de la eliminación en Copa, ante Atlético Nacional, en América no piensan más que en un borrón y cuenta nueva, pensando en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, para los que anuncian van a dar la pelea y tener equipo para competir, según el asistente técnico, Alex Escobar.

El hombre del equipo técnico habló tras la igualdad 2-2 en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay en la que el conjunto antioqueño obtuvo el tiquete a la gran final, tras superar la llave con marcador global de 6-3.

Ya dejando atrás esta situación, Escobar se refirió a lo que viene en un grupo en el que deberán volver a enfrentar a Atlético Nacional, además de Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

Apuntando a esa fase que llega, señaló que “América es grande, así que tenemos que competir. Por momentos mostramos que tenemos capacidad. El equipo está compenetrado en que a partir del jueves todos comenzamos de cero y todos tenemos la gran posibilidad”.

Sobre lo que dejó el juego, señaló que “era complicado levantar un 4-1 contra un equipo como Nacional, pero la charla fue motivacional porque comenzamos de cero y América ha hecho un gran esfuerzo para estar en este cuadrangular”.

Enfocados en lo que viene y sin pensar en la reciente eliminación, en América de Cali apuntan a dar la sorpresa en un grupo de rivales fuertes para los cuadrangulares de la Liga de Colombia.