“Ya no es parte del medio”, periodista del lío con Alfredo Morelos, tras América vs Nacional, salió del espacio deportivo

Aparte del comunicado de La Estación Deportiva, espacio de comunicación de la ciudad de Cali, que desacreditó el actuar del periodista, William Méndez, que protagonizó una escena en donde tuvo una actitud provocadora con el jugador Alfredo Morelos, luego del partido en el que Atlético Nacional visitó a América de Cali, también dejó de ser parte de ese medio, según señaló la coordinadora de este.

Tras el encuentro en el que el conjunto antioqueño avanzó a la final de la Copa, el delantero atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y allí un hombre, que no llegó a formular una pregunta, empezó a reprochar al jugador que le soltó: “¿Otra vez tú?, eeeh…”.

lo sucedido

A eso, el periodista siguió con sus reproches y esta vez señaló: “¿Por qué eres tan cobarde?, ¿Por qué te gusta ocultar las cosas?”. Pese a que buscó provocarlo, el jugador se negó a responderle y trató de hablar con otros comunicadores, mientras el hombre seguía insistiendo, al punto que los demás periodistas le pidieron al hombre que cuestionaba al jugador que se calmara para ellos poder preguntar.

Primero el medio emitió un comunicado oficial en el que señaló: “A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Desde La Estación Deportiva, no nos hacemos responsables por las opiniones o comentarios con tinte personal que puedan emitir nuestros colaboradores y/o periodistas antes, durante y después de los partidos.

Siempre hemos tratado de trabajar con humildad, transparencia y respeto por nuestra profesión y la de nuestros invitados/entrevistados.

Lo sucedido entre el jugador Alfredo Morelos y el comunicador que usaba nuestra imagen en el micrófono, NO NOS REPRESENTA, por ello, extendemos nuestras disculpas al jugador y la institución que representa, ya que nuestro interés siempre ha sido y será lo reflejado en las canchas por parte de los equipos”.

Posterior a esto, se conoció desde la cuenta de la coordinadora del espacio que el periodista dejó de trabajar con ellos con el siguiente mensaje: “Desde la coordinación de La Estación Deportiva, pedimos disculpas al jugador Alfredo Morelos y @nacionaloficial por la actitud de William Méndez tras el partido vs. América de Cali. Cabe destacar que dicha persona ya no es parte de La Estación Deportiva”, señaló.