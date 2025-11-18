“Vamos detrás de lo que más les duele, la plata”: Fico tras incautar más de 6 toneladas de marihuana que sería del barrio Antioquia

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín confirmó la ejecución de uno de los operativos más contundentes del año contra las estructuras criminales que delinquen en Medellín. Reveló que en un allanamiento realizado en zona rural de Girardota, al norte de la capital antioqueña, se incautaron más de seis toneladas de marihuana y capturaron en flagrancia a seis presuntos delincuentes que harían parte del Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) que opera en Barrio Antioquia y que, según la investigación, responde a la estructura criminal de ‘Los Chatas’.

El alcalde informó que el cargamento, que salió desde Corinto, Cauca, era utilizado para abastecer un centro de acopio desde el cual se distribuía droga a varios sectores de Medellín.

Incautaron en Medellín más de 6 toneladas de marihuana

“A los bandidos les llegamos donde jamás creyeron que íbamos a aparecer”, dijo el alcalde, al destacar que el operativo fue posible gracias al trabajo articulado entre unidades especiales de la Policía, la SIJIN y la Fiscalía.

En medio del operativo se registró un enfrentamiento armado en donde también se incautaron cinco armas de fuego, seis vehículos y dinero en efectivo. El mandatario señaló que este cargamento estaba destinado a fortalecer las finanzas de ‘Los Chatas’ en el Barrio Antioquia y que los habría afectado económicamente en por lo menos, 10.000 millones de pesos.

Con esta operación, Medellín duplicó la cifra de marihuana incautada en lo que va del 2025, superando ya las 12 toneladas y registrando un aumento del 233 % frente al mismo periodo del año anterior.

Fico aseguró que el decomiso evita que seis toneladas de droga lleguen a las calles de la ciudad, “A los criminales les hablamos claro: no solo los vamos a perseguir, también vamos detrás de lo que más les duele, la plata. Y con esto, además, evitamos que 6 toneladas de droga terminaran en las calles de Medellín, envenenando a nuestra gente y destruyendo familias. No paramos”, concluyó.