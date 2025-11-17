Talento en estado puro: Gio Moreno volvió a las canchas y humilló a rival en la Copa Potrero

Giovanni Moreno es una de las figuras que se hace presente el la famosa Copa Potrero, el torneo de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero, que se disputa del 14 al 23 de noviembre en territorio argentino y el colombiano está derrochando talento.

El habilidoso exjugador está actuando con el equipo La Crema, donde también actúa Mauro Zárate, y este lunes 17 de noviembre dejó chispazos de su talento que hacen eco.

Por un lado, se lanzó un túnel en el que dejó sembrado en el suelo a uno de sus rivales y que se viralizó en redes sociales.

Además, otra de las escenas que trascendieron del Flaco fue una asistencia de lujo, tocando de taco y de primera para que uno de sus compañeros marcara.

Talento en estado puro, eso es Giovanni Moreno que todavía tiene mucha magia en sus pies y así lo demuestra en esta Copa Potrero.