Talento en estado puro: Gio Moreno volvió a las canchas y humilló a rival en la Copa Potrero

Asistencias de taco, túneles y mucho más tienen al colombiano como una de las figuras de la competencia.

Giovanni Moreno Giovanni Moreno en la Copa Potrero
Por Evaristo Pérez

Giovanni Moreno es una de las figuras que se hace presente el la famosa Copa Potrero, el torneo de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero, que se disputa del 14 al 23 de noviembre en territorio argentino y el colombiano está derrochando talento.

El habilidoso exjugador está actuando con el equipo La Crema, donde también actúa Mauro Zárate, y este lunes 17 de noviembre dejó chispazos de su talento que hacen eco.

Por un lado, se lanzó un túnel en el que dejó sembrado en el suelo a uno de sus rivales y que se viralizó en redes sociales.

Además, otra de las escenas que trascendieron del Flaco fue una asistencia de lujo, tocando de taco y de primera para que uno de sus compañeros marcara.

Talento en estado puro, eso es Giovanni Moreno que todavía tiene mucha magia en sus pies y así lo demuestra en esta Copa Potrero.

       

