“¿Otra vez tú?, eeeh”, a Alfredo Morelos se le saltó la piedra con un periodista al que dejó peleando solo

Alfredo Morelos tuvo un cruce con un periodista de la ciudad de Cali, luego del partido en el que Atlético Nacional visitó a América, y el jugador no quiso entrarle al juego del hombre con el micrófono que se molestó porque no le quisieron hablar de algo de hace meses.

Todo se dio tras la igualdad 2-2 en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay en la que el conjunto antioqueño obtuvo el tiquete a la gran final, tras superar la llave con marcador global de 6-3.

Tras el encuentro, el delantero atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y allí un hombre, que no llegó a formular una pregunta, empezó a reprochar al jugador que había declarado que a él no le preocupaba el tema de la hinchada, cuestionando un cruce de un juego disputado en el mes de agosto.

Vea acá: “Acabaste con la pasión”, tribunas vacías para el América vs Nacional en el Pascual por la semifinal de Copa

“Mencionas que te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita acá a Cali saliste berraco. Contra nosotros la prensa también decías que es que ‘entonces cuando me insultan a mí’”, señaló el hombre.

“¿Otra vez tú?, eeeh…”, señaló Morelos con evidente molestia y le dijo que no le iba a entrar a ese juego.

A eso, el periodista siguió con sus reproches y esta vez señaló: “¿Por qué eres tan cobarde?, ¿Por qué te gusta ocultar las cosas?”.

Pese a que buscó provocarlo, el jugador se negó a responderle y trató de hablar con otros comunicadores, mientras el hombre seguía insistiendo, al punto que los demás periodistas le pidieron al hombre que cuestionaba al jugador que se calmara para ellos poder preguntar.

Vea también: Varios hinchas colombianos fueron detenidos y golpeados en estadio de USA en medio del partido de la Selección

Dicho cruce de Alfredo Morelos, que no cayó en el juego del periodista, pero que sí se notó incómodo con la situación, ha generado bastante repercusión entre los aficionados.