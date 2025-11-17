Varios hinchas colombianos fueron detenidos y golpeados en estadio de USA en medio del partido de la Selección

El partido amistoso de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda dejó varias situaciones curiosas y todavía siguen apareciendo ecos de este, entre otros, han aparecido imágenes de varios hinchas retirados de las tribunas del estadio y detenidos.

Mientras en la cancha, el combinado nacional se impuso 2-1, con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, otros se jugaron otras situaciones en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en la Florida.

Un video que hace eco en plataformas sociales dejó ver la detención de varios aficionados que fueron retirados de las tribunas por parte de agentes norteamericanos, mientras que otros gritaban e incitaban a que los golpearan.

Incluso, en las imágenes se ve como algunos de ellos fueron golpeados por los agentes mientras estaban en el suelo en la parte interna.

No se supo el motivo puntual de la detención de estos aficionados, pero lo que sí está claro es que ahora a Selección Colombia se prepara para su último compromiso del año en el que se medirá ante Australia.