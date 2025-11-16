“Acabaste con la pasión”, tribunas vacías para el América vs Nacional en el Pascual por la semifinal de Copa

A América de Cali le dio la espalda la mayoría de su hinchada en plena semifinal de Copa y para un clásico de gran relevancia como lo es el duelo ante Atlético Nacional y para dicho duelo las tribunas del estadio Pascual Guerrero brillaron por lo vacías que estuvieron en su mayoría.

Más allá de la goleada recibida en el juego de ida 4-1, también se sumó la protesta de un gran sector de la hinchada que no apoya la administración del equipo en cabeza de Tulio Gómez como máximo accionista y su hija, Marcela Gómez, como presidenta.

Vea acá: “No aclare porque confunde”, Min. Trabajo le pegó una peinada épica a César Augusto Londoño

Pese a que para el reseñado dueño se ofreció una promoción de 3x1 con la que con una boleta ingresaban 2 adultos y un niño, ni así se logró una gran asistencia, al punto que el cuadro Escarlata resolvió solamente habilitar dos tribunas, la occidental y la norte.

Sin embargo, la imagen que predominó en todo el marco del juego fue de tribunas vacías, con Oriental y Sur desocupadas, en norte no cambió mucho el panorama y solamente en occidental se apreció una asistencia de fanáticos que no llegó a colmar ni media tribuna.

A propósito, minutos antes del juego, algunos asistentes reprocharon la soldad del escenario deportivo, como lo hizo la cuenta Cali es Cali Red, que señaló: “Y que.. hiciste @tulioagomez acabaste con la pasión de un pueblo ya los hinchas no quieren estar en el Pascual guerrero por culpa de tuya y tu familia y más por ese equipo que no se sabe a qué juega que cuando va a Medellín se trae 3 y 4 goles gracias familia Gómez Giraldo”.

Vea acá: Carlos Antonio Vélez tomó postura para las elecciones y apareció en foro de precandidatos de cierto partido político

Pese a ser semifinal, contra Nacional, y con promoción 3x1, la hinchada de américa de Cali dejó sentir su descontento y las tribunas vacías predominaron en el estadio Pascual Guerrero.