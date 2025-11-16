Deportes

“Acabaste con la pasión”, tribunas vacías para el América vs Nacional en el Pascual por la semifinal de Copa

Ni con 3x1 que promocionó América se lograron colmar las tribunas en el estadio Pascual Guerrero.

Ni con 3x1, hinchas del América le dieron la espalda ante Nacional por la semifinal de Copa en el Pascual Guerrero
América vs Atlético Nacional
Por Evaristo Pérez

A América de Cali le dio la espalda la mayoría de su hinchada en plena semifinal de Copa y para un clásico de gran relevancia como lo es el duelo ante Atlético Nacional y para dicho duelo las tribunas del estadio Pascual Guerrero brillaron por lo vacías que estuvieron en su mayoría.

Más allá de la goleada recibida en el juego de ida 4-1, también se sumó la protesta de un gran sector de la hinchada que no apoya la administración del equipo en cabeza de Tulio Gómez como máximo accionista y su hija, Marcela Gómez, como presidenta.

Pese a que para el reseñado dueño se ofreció una promoción de 3x1 con la que con una boleta ingresaban 2 adultos y un niño, ni así se logró una gran asistencia, al punto que el cuadro Escarlata resolvió solamente habilitar dos tribunas, la occidental y la norte.

Sin embargo, la imagen que predominó en todo el marco del juego fue de tribunas vacías, con Oriental y Sur desocupadas, en norte no cambió mucho el panorama y solamente en occidental se apreció una asistencia de fanáticos que no llegó a colmar ni media tribuna.

A propósito, minutos antes del juego, algunos asistentes reprocharon la soldad del escenario deportivo, como lo hizo la cuenta Cali es Cali Red, que señaló: “Y que.. hiciste @tulioagomez acabaste con la pasión de un pueblo ya los hinchas no quieren estar en el Pascual guerrero por culpa de tuya y tu familia y más por ese equipo que no se sabe a qué juega que cuando va a Medellín se trae 3 y 4 goles gracias familia Gómez Giraldo”.

Pese a ser semifinal, contra Nacional, y con promoción 3x1, la hinchada de américa de Cali dejó sentir su descontento y las tribunas vacías predominaron en el estadio Pascual Guerrero.

       

