Disgusto entre hinchas colombianos terminó en show y sacada del estadio por parte de la policía de USA en partido de la Selección

El partido amistoso de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda dejó varias situaciones curiosas y todavía siguen apareciendo ecos de este y lo único que faltaba era un problema entre fanáticos de nuestro país que se armó en medio de las tribunas del estadio.

Mientras en la cancha, el combinado nacional se impuso 2-1, con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, otros se jugaron otras situaciones.

Un video que hace eco en plataformas sociales dejó ver un lío que se dio entre aficionados en la tribuna en donde, incluso, un hombre mayor se acercó a tratar de golpear a otro, al parecer por un mensaje que mostró en una pancarta que no le gustó a muchos (no se observa el mensaje de la misma).

Luego de la discusión y el pedido de otros aficionados, aparecieron agentes de la policía de los Estados Unidos que retiraron al aficionado a los jalonazos, mientras unos aplaudían y otros señalaban que no estaba haciendo nada.

No se supo el motivo puntual de la discordia ni si el hombre terminó de ver el juego, pero lo ue sí está claro es que ahora a Selección Colombia se prepara para su último compromiso del año en el que se medirá ante Australia.