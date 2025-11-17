Daniel Mantilla ya firmó contrato y aseguró equipo para el próximo año

El extremo santandereano, Daniel Mantilla, es uno de los jugadores que aseguró equipo para el año 2026 al hacerse oficial su renovación con el equipo Llaneros que anunció con alegría que se mantendrá en sus filas.

El jugador de 26 años, con una gran cantidad de equipos en su carrera, llegó para el presente año al cuadro de Villavicencio en donde convenció a los directivos para renovarle el vínculo contractual.

“¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲𝘀𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼! 🤍🖤 Compromiso real: sentido de pertenencia, sacrificio y entrega total. Seguimos firmes, juntos y con 𝗳𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼. 𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜𝚎𝚕𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘𝚍𝚎𝚕𝚊𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊”, señaló el club.

Más allá de la reacción de los hinchas del cuadro del Meta, en dicha publicación aparecieron hinchas de otros equipos, en especial de Deportivo Cali, equipo que es dueño de sus derechos deportivos, a celebrar esta noticia e incluso pedir que sea adquirido.

A sus 28 años, Daniel Mantilla ha jugado en Real Santander, Patriotas, Itagüí Leones, Académica de Coimbra (Portugal), La Equidad, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Necaxa (México), Millonarios y Llaneros.