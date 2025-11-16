En amistoso en USA se armó la ‘chupamelgolpe’ y pasaron del fútbol a una batalla campal

En una batalla campal terminó el partido amistoso que disputaron Estados Unidos y Paraguay en medio del un juego de preparación para el Mundial 2026 que bien parecía era un combate de lucha libre por la gresca que armaron entre los jugadores.

Fue sobre el final del juego, que ganaron los norteamericanos, y por pelearse por no dejar cobrar rápido un saque de banda que se armó toda la trifulca. Gustavo Gómez y Alexander Freeman se midieron en lo que parecía una disputa de niños a raparse el balón.

Esto ocasionó que los compañeros de ambos llegaron a toda prisa formando una gran pelea en donde golpes fueron y vinieron con jugadores en el suelo, puños, patadas. Hasta el profesor Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, terminó metido en medio de la gresca e incluso dio sus jalonazos a los jugadores de USA. Incluso, un camarógrafo quedó en medio de la pelea cuando los jugadores cayeron justo al frente suyo.

Pareció más un cierre de lucha libre que de fútbol en un partido en el que Paraguay cayó 2-1 con tantos de Giovanni Reyna y Folarin Balogun, para los dueños de casa, mientras que Alex Arce anotó para el equipo guaraní.