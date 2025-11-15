Partido del FPC fue interrumpido de cuenta de torrencial lluvia que enlagunó la cancha

Un torrencial aguacero hizo que el partido entre Atlético Huila e Internacional de Palmira, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, se debiera interrumpir ante la intensidad de la lluvia que hizo imposible continuar con el normal desarrollo.

Todo se dio en el reseñado compromiso por la cuarta jornada de los cuadrangulares del Torneo Betplay Dimayor en el que el cuadro Opita se imponía 1-0.

Vea acá: Hincha del Cartagena fue atrapado por contenedor de basura en medio de disturbios

Sobre el minuto 67, la fuerte lluvia hizo que la cancha se enlagunara en muchos sectores, ocasionando que el balón no rodara de la mejor manera. Ante esto, el árbitro central detuvo el juego y envió a los jugadores a los camerinos.

Protestas de jugadores en el FPC llegaron a los cuadrangulares del Torneo

Los jugadores del fútbol colombiano siguen con las protestas en contra de la Dimayor y de la FCF y este sábado volvieron a hacer su eco pacifico en el arranque de los partidos, ahora en los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II.

En el duelo entre Atlético Huila e Internacional, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, los futbolistas se quedaron quietos durante unos cuantos segundos y otros fueron al suelo, replicando lo ocurrido en la fecha 20 de la Liga.

Todo esto es en reclamo al incumplimiento de parte de los entes que rigen el fútbol en Colombia (Dimayor y FCF) que no han querido firmar el acuerdo laboral de los jugadores.

Al respecto, ACOLFUTPRO señaló que “𝐋𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 @AtleticoHuilaof y del @InterPalmira 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐲 𝐅𝐂𝐅 𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥

En el inicio de la fecha 4 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor, los futbolistas de dichos clubes realizaron un acto de protesta pacífica para manifestar su inconformidad ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, por su decisión de no firmar el acuerdo laboral consensuado con ACOLFUTPRO desde el 29 de septiembre.

Nuestros afiliados ejercieron su derecho fundamental a la protesta, exigiendo la firma de un acuerdo que representa avances concretos en sus condiciones laborales. Este acto también apela al respeto mínimo hacia quienes hacen posible el espectáculo y hacia el Ministerio del Trabajo, que ha mostrado disposición constante para mediar en el proceso”.