Teófilo Gutiérrez es todo un loquillo y les lanzó atrevido reto a unos periodistas

Teófilo Gutiérrez, atacante de Junior de Barranquilla, le metió picante a una entrevista en donde les lanzó un atrevido reto a los periodistas en caso de que el conjunto Tiburón quede campeón en el segundo semestre del fútbol colombiano.

Fue en el espacio Informadores Deportivos, junto a José Hugo Illera, Carlos Toncel, Armando Ortega, Guillo Carbonell y Miguel Gallo, que Teo habló de varios temas en particular, pero el cierre de la charla se puso jocoso cuando quisieron comprometerlo.

En el final de la entrevista, Carbonell quiso comprometerlo y le soltó que si Junior quedaba campeón, tenía que ir a una nueva charla, sin embargo, Teo fue más allá y les dijo: “Si Junior queda campeón, se visten de gay (risas)”.

“Hasta allá no llega mi amor por Junior”, le respondió uno de los periodistas.

Ante la negativa, el jugador les soltó otra perla: “Bueno, si Junior queda campeón, 4 chicas allá para que le hagan un show (risas)”.

Así, en medio de un ambiente bastante jocoso terminó la entrevista de Teófilo Gutiérrez que dejó comprometidos a los periodistas.