Por incumplimiento de Dimayor y FCF: las razones de la protesta de los jugadores del FPC

Desde Acolfutpro salieron a explicar los motivos de la protesta de los jugadores del fútbol colombiano en el arranque de la fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

En los ocho juegos simultáneos, los jugadores se quedaron sentados los primeros segundos en todos los estadios, como protesta por incumplimiento de Dimayor y FCF al no firmar el acuerdo laboral.

“Informamos que el acto de protesta pacífica, que todos vieron en directo, en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay, fue una manifestación de inconformidad de los futbolistas profesionales ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que el pasado 6 de noviembre decidieron no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre con ACOLFUTPRO.

El mensaje fue claro: los futbolistas ejercen su derecho fundamental a la protesta y piden que se firme el acuerdo que representa avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales. Su firma es un acto mínimo de respeto hacia quienes hacen posible el espectáculo y de respeto hacia el Ministerio del Trabajo, que siempre ha tenido la disposición para mediar en este proceso.

Desde ACOLFUTPRO respaldamos este acto de protesta, realizado con respeto, firmeza y convicción y hacemos un llamado a los dirigentes del fútbol colombiano para que honren el acuerdo construido de manera conjunta. Respetar a los futbolistas es respetar el juego”, señaló la Acolfutpro para explicar los motivos de la protesta de los jugadores.