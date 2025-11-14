Revelaron la programación completa de los cuadrangulares del fútbol colombiano

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali integran el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2 mientras que Deportes Toilma, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe quedaron ubicados en la zona B.
Un día después del sorteo, la Dimayor reveló la programación completa de los cuadrangulares.
Programación completa de los cuadrangulares:
Fecha 1:
Grupo A:
Atlético Nacional vs América de Cali
Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín
Grupo B:
Atlético Bucaramanga vs Santa Fe
Fortaleza vs Deportes Tolima
Fecha 2:
Grupo A:
América de Cali vs Junior de Barranquilla
Independiente Medellín vs Atlético Nacional
Grupo B:
Santa Fe vs Fortaleza
Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga
Fecha 3:
Grupo A:
América de Cali vs Independiente Medellín
Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla
Grupo B:
Santa Fe vs Deportes Tolima
Atlético Bucaramanga vs Fortaleza
Fecha 4:
Grupo A:
Independiente Medellín vs América de Cali
Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional
Grupo B:
Deportes Tolima vs Santa Fe
Fortaleza vs Atlético Bucaramanga
Fecha 5:
Grupo A:
Junior de Barranquilla vs América de Cali
Atlético Nacional vs Independiente Medellín
Grupo B:
Fortaleza vs Santa Fe
Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima
Fecha 6:
Grupo A:
Santa Fe vs Atlético Bucaramanga
Deportes Tolima vs Fortaleza
Fecha y hora de las fechas 1 y 2:
Fecha 1:
Martes 18 de noviembre:
Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:30 p.m.
Miércoles 19 de noviembre:
Atlético Bucaramanga vs Santa Fe - 6:30 p.m.
Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:30 p.m.
Jueves 20 de noviembre
Atlético Nacional vs América de Cali - 7:30 p.m.
Fecha 2:
Sábado 22 de noviembre:
Santa Fe vs Fortaleza - 5:00 p.m.
Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga 7:30 p.m.
Domingo 23 de noviembre:
Independiente Medellín vs Atlético Nacional - 5:45 p.m.
América de Cali vs Junior de Barranquilla - 8:00 p.m.