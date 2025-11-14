Deportes

Revelaron la programación completa de los cuadrangulares del fútbol colombiano

También publicaron la fecha y hora de las dos primeras fechas para que se programe

Revelaron la programación completa de los cuadrangulares del fútbol colombiano
Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla Foto tomada de la cuenta de X: @nacionaloficial (13/11/2025)
Por Daniel Barbosa

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali integran el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2 mientras que Deportes Toilma, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe quedaron ubicados en la zona B.

Un día después del sorteo, la Dimayor reveló la programación completa de los cuadrangulares.

Le puede interesar: Hincha de Santa Fe tuvo un cara a cara con Harold Santiago Mosquera para decirle todo lo que pensaba

Programación completa de los cuadrangulares:

Fecha 1:

Grupo A:

Atlético Nacional vs América de Cali

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín

Grupo B:

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe

Fortaleza vs Deportes Tolima

Fecha 2:

Grupo A:

América de Cali vs Junior de Barranquilla

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Grupo B:

Santa Fe vs Fortaleza

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Fecha 3:

Grupo A:

América de Cali vs Independiente Medellín

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Grupo B:

Santa Fe vs Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza

Fecha 4:

Grupo A:

Independiente Medellín vs América de Cali

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Grupo B:

Deportes Tolima vs Santa Fe

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Fecha 5:

Grupo A:

Junior de Barranquilla vs América de Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Grupo B:

Fortaleza vs Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Fecha 6:

Grupo A:

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima vs Fortaleza

Fecha y hora de las fechas 1 y 2:

Fecha 1:

Martes 18 de noviembre:

Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:30 p.m.

Miércoles 19 de noviembre:

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe - 6:30 p.m.

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:30 p.m.

Jueves 20 de noviembre

Atlético Nacional vs América de Cali - 7:30 p.m.

Fecha 2:

Sábado 22 de noviembre:

Santa Fe vs Fortaleza - 5:00 p.m.

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga 7:30 p.m.

Domingo 23 de noviembre:

Independiente Medellín vs Atlético Nacional - 5:45 p.m.

América de Cali vs Junior de Barranquilla - 8:00 p.m.

       

Tags

     
Daniel Barbosa

Daniel Barbosa

"No importa lo que te digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo"

Lo Último

Lo que debe saber