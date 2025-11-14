Revelaron la programación completa de los cuadrangulares del fútbol colombiano

Foto tomada de la cuenta de X: @nacionaloficial (13/11/2025)

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali integran el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2 mientras que Deportes Toilma, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe quedaron ubicados en la zona B.

Un día después del sorteo, la Dimayor reveló la programación completa de los cuadrangulares.

Le puede interesar: Hincha de Santa Fe tuvo un cara a cara con Harold Santiago Mosquera para decirle todo lo que pensaba

Programación completa de los cuadrangulares:

Fecha 1:

Grupo A:

Atlético Nacional vs América de Cali

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín

Grupo B:

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe

Fortaleza vs Deportes Tolima

Fecha 2:

Grupo A:

América de Cali vs Junior de Barranquilla

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Grupo B:

Santa Fe vs Fortaleza

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Fecha 3:

Grupo A:

América de Cali vs Independiente Medellín

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Grupo B:

Santa Fe vs Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza

Fecha 4:

Grupo A:

Independiente Medellín vs América de Cali

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Grupo B:

Deportes Tolima vs Santa Fe

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Fecha 5:

Grupo A:

Junior de Barranquilla vs América de Cali

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Grupo B:

Fortaleza vs Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Fecha 6:

Grupo A:

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima vs Fortaleza

Fecha y hora de las fechas 1 y 2:

Fecha 1:

Martes 18 de noviembre:

Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:30 p.m.

Miércoles 19 de noviembre:

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe - 6:30 p.m.

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:30 p.m.

Jueves 20 de noviembre

Atlético Nacional vs América de Cali - 7:30 p.m.

Fecha 2:

Sábado 22 de noviembre:

Santa Fe vs Fortaleza - 5:00 p.m.

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga 7:30 p.m.

Domingo 23 de noviembre:

Independiente Medellín vs Atlético Nacional - 5:45 p.m.

América de Cali vs Junior de Barranquilla - 8:00 p.m.