Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares del fútbol colombiano: Santa Fe se metió

La definitiva fecha 20 del fútbol profesional colombiano dejó algunas sorpresas y muchas certezas de cara a los cuadrangulares semifinales que ya conocen los 8 equipos que estarán disputando dicha fase del campeonato.

Luego de los dos partidos adelantados del miércoles, este jueves se jugaron 8 encuentros en simultaneo que dejaron todo definido en una jornada que se marcó por la contundente victoria de Independiente Medellín ante América de Cali que dejó con el liderato en solitario del cuadro antioqueño.

En otro duelo clave, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe, actual campeón, hizo la tarea y superó a Alianza FC al que desplazó del grupo de los ocho.

Clasificados a cuadrangulares

Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Fortaleza, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y América de Cali.

Vea acá: La Dimayor definió fecha, hora y señales para el sorteo de los cuadrangulares

Resultados fecha 20

La Equidad 4-0 Pereira

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Llaneros 0-3 Envigado

Unión Magdalena 2-0 Fortaleza

Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima

Deportivo Cali 1-1 Once Caldas

Deportivo Pasto 3-0 Bucaramanga

Junior de Barranquilla 2-1 Atlético Nacional

Independiente Medellín 3-0 América de Cali

Santa Fe 1-0 Alianza FC