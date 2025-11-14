“No soy ningún ladrón”, futbolista del Junior se despachó contra periodista que lo había tratado mal

Junior de Barranquilla derrotó a Atlético Nacional en la última fecha del ‘todos contra todos’ y se clasificó de la mejor manera a los cuadrangulares.

En la zona mixta, luego de la victoria, Javier Báez aprovechó para despacharse contra un periodista que lo había tratado mal.

Junior cerró la primera fase del fútbol colombiano con 35 puntos, una suma para nada despreciable, pero su rendimiento no convence completamente, especialmente por algunos jugadores en específico.

Uno de los señalados fue Javier Báez, quien aprovechó la victoria para ‘salir a cobrarle’ al periodista que lo había tratado mal.

El futbolista no mencionó el nombre del comunicador, pero dejó claro que no le pueden faltar al respeto por el siempre hecho de trabajar en un medio de comunicación:

“Yo no soy ningún ladrón. El hecho que tenga un micrófono, no es que pueda decir lo que quiera“.

Báez continuó refiriéndose a las ofensivas palabras del periodista y dejó claro que su talento le ha permitido ser titular en la mayoría de equipos en los que ha jugado.

“Primero, no estoy para retirarme, gracias a Dios; segundo, voy 46 partidos. Después, no le bastó con eso y en un tono burlón dijo que yo era un vendehumo y jugaba por las arengas. Yo no soy ningún vendehumo, porque ahí no me ven cada vez que hago un corte, hacerle gestos a la tribuna o a mis compañeros. Tampoco voy por las arengas, tuve 32 entrenadores y jugué con 31″.

¿Contra quién jugará Junior de Barranquilla en los cuadrangulares?

El ‘Tiburón’ se medirá a Independiente Medellín, equipo que finalizó primero en el ‘todos contra todos’ con 40 puntos y que buscará el título un semestre después de perder la final.

En la misma zona también estarán Atlético Nacional y América de Cali, formando, sin duda, el grupo de la muerte del fútbol colombiano.