“Desearía no ser primero”, Alfredo Arias explicó por qué no quiere que Junior sea líder del FPC

A falta de dos fechas para que se termine la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-2, Junior de Barranquilla se ubica en la sexta posición con 31 puntos, a tres unidades del líder que actualmente es Atlético Nacional.

Alfredo Arias confesó que su objetivo no es finalizar en la primera posición de la tabla con Junior y explicó sus razones.

Durante una conferencia de prensa previa a la fecha 19 contra Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Alfredo Arias dejó claro que su objetivo es ser campeón, y para lograrlo, no necesariamente tiene que finalizar en la primera posición del ‘todos contra todos’.

De hecho, recordó el semestre 2022-2, cuando dirigía a Independiente Santa Fe y obtuvo la ventaja deportiva tras finalizar en la primera posición, pero a la final no terminó clasificando a la final.

De esta manera, Arias señaló que la mayoría de los campeones del fútbol colombiano son aquellos que no clasifican de primeros, así que, por cábala, preferiría no terminar en lo más alto de la tabla:

“Si me desvela ser cabeza de grupo, ya fui y no fui campeón. Si fuera por cábala, desearía no ser primero porque si me pongo a analizar todos los campeones de este país se les ha hecho muy difícil”.

Alfredo Arias señaló que no tener la presión de ser el equipo favorito al título también es positivo y esa es otra razón por la cual prefiere no finalizar primero:

“Tiene también que ver con el trabajo de ustedes, es un trabajo y yo lo respeto, pero cada vez que dan un favorito o que festejan antes, incluso con la Selección Colombia. Yo me agarro de la cabeza en casa y digo ‘pobre técnico y pobre equipo’. Por eso yo estoy tranquilo y estoy preparado, nosotros no somos ni vamos a ser favoritos y eso a mi me deja con mucha esperanza”.