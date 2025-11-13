Alcaldía prohibiría la entrada al estadio por dos años a estos hinchas por “delincuencia y terrorismo”

Los hinchas del Real Cartagena invadieron la cancha del Estadio Jaime Morón en los últimos minutos del partido vs Real Cundinamarca, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares de la segunda división, ante la impotencia de ver que su equipo no podía convertir gol.

La Alcaldía de Cartagena, entonces, según indicó César Augusto Londoño, tomó la decisión de no permitirle el ingreso a un sector de los hinchas por los próximos dos años.

Dumek Turbay se pronunció y rechazó el comportamiento de los hinchas ante el rendimiento de su equipo. El Alcalde dejó claro que sus acciones no son de frustración, sino de delincuencia y terrorismo

“Muy mal lo de ayer en el Jaime Morón y a las afueras. Destrozos en la silletería y coger un bus de Transcaribe con gente adentro no es frustración, es delincuencia, terrorismo, y no lo vamos a dejar pasar por alto”, fueron las palabras del Alcalde Dumek Turbay.

En ese orden de ideas, el alcalde tomaría medidas drásticas: no permitiría el ingreso de la barra “rebelión auriverde” por los próximos dos años:

“Las autoridades de Cartagena asumieron desde temprano el tema de la invasión y los disturbios en el estadio Jaime Morón. El alcalde Dumek Turbay tomó medidas drásticas: la barra “rebelión auriverde” no podrá volver al estadio en dos años por delincuencia, terrorismo y destrucción en la tribuna norte".

¿Cuándo vuelve a jugar Real Cartagena?

El próximo partido del Real Cartagena será nuevamente contra Real Cundinamarca, ahora en condición de visitante, por la cuarta fecha de los cuadrangulares.

Luego de tres fechas, Real Cundinamarca es líder gracias a 7 puntos. En la segunda posición aparece Boca Junior de Cali con 4 unidades. Real Cartagena es tercero con 3 puntos, mientras que Patriotas está en la última posición con 1 solo punto.