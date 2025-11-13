Eduardo Pimentel se despachó en insultos contra los periodistas de Win Sports por penal no sancionado al Boyacá Chicó

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios por la última jornada del todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor fue foco de polémicas arbitrales y peleas entre los jugadores, a pesar de que ambos llegaban eliminados y que este era un juego intrascendente para cumplir con el calendario. Eso sí, la tensión traspasó la pantalla, pues hasta el presidente del equipo local, Eduardo Pimentel, quiso meterse en la pelea, pero directamente con insultos y acusaciones.

Y es que a través de sus redes sociales, compartió el video de una de las jugadas más controversiales del encuentro, donde el defensor central del embajador, Alex Moreno Paz, intenta bloquear un remate con su cuerpo, el balón le roza la pierna y le pega en su mano enviándola al tiro de esquina, misma que no estaba despegada del cuerpo. Ante esto, el juez pita penal, pero después va a verla al VAR y revierte la jugada, dándole la derecha a los relatores del compromiso.

Ante esto, el presidente del club ajedrezado no se quedó callado y expresó su opinión, eso sí, cargada de insultos y amenazas en contra de los periodistas que conformaron el equipo de transmisión por manifestar que esto no era penal: "Esto no tiene presentación señores de WIN, sus periodistas no tienen remedio, son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR que llamen al juez para que le hagan ver lo que no fue, todos vimos penal gigante, eso es ser uno muy hijo de pu** y muy acomodado, si eso no es penal entonces dígame cuál es malpari***“.

Estas fueron las palabras del polémico dirigente que seguro darán de qué hablar en las próximas horas por el grueso calibre de su declaración y la particular forma de expresar su descontento que ya lo ha hecho estar entre los más odiados del país entre los amantes del fútbol.