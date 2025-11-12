“Plica sinovial y artrofibrosis”, Medellín dio el parte médico sobre Francisco Fydrisewski

Luego del golpe que recibió en el juego de vuelta de las semifinales de Copa de la Liga ante Envigado, Francisco Fydrisewski es baja médica en Independiente Medellín que entregó el reporte acerca de su goleador y se evidenció “plica sinovial y artrofibrosis”, según los estudios por imagen.

El polaco-argentino se debió retirar del duelo en el que El Poderoso igualó 1-1 con Envigado y logró el cupo a la final de la competencia alterna del FPC y este miércoles 12 de noviembre se revelaron los resultados realizados.

De acuerdo con lo indicado por el club, el jugador tuvo un “trauma indirecto de rodilla” y tras las imágenes diagnosticas, se evidenció la “plica sinovial y artrofibrosis”. Sobre esto, se señaló que no hay necesidad de intervención quirúrgica, por el momento, y se le dará manejo médico.

Acerca del tiempo que el delantero estará por fuera de las canchas, teniendo presente el arranque de los cuadrangulares, la información señala que todo dependerá de su evolución y que estará en manejo con el cuerpo médico del equipo.

“El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que:

Francisco Fydrisewski: Presentó Trauma indirecto de rodilla, se realizaron estudios por imagen donde se evidencia plica sinovial y artrofibrosis y se determinó que su manejo será médico y no requiere intervención quirúrgica en el momento.

Seguirá en manejo por el staff médico de la institución y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, señala el comunicado oficial del cuadro antioqueño.