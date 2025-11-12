“Esperamos las pruebas”, Santa Fe salió a desmentir públicamente a dos periodistas

Desde Independiente Santa Fe salieron a desmentir públicamente a los periodistas Felipe Sierra y Juan José Mantilla ante versiones entregadas recientemente en las que señalaron que la supuesta vinculación del entrenador venezolano César Farías se había caído ante la negativa de los jugadores por su contratación.

En un comunicado público, el cuadro ‘Cardenal’ los invitó a presentar pruebas de lo que ambos señalaron y, de paso, dejaron en claro que las decisiones en el club bogotano las toman el presidente, Eduardo Méndez, y los integrantes de la Junta Directiva.

Santa Fe desmiente a periodistas

“Independiente Santa Fe rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por los periodistas Juan José Mantilla y Felipe Sierra, quienes aseguran que los jugadores solicitaron a la directiva la no vinculación de un entrenador. Invitamos dichos comunicadores hacernos llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales.

Las decisiones deportivas y administrativas de la institución son tomadas por el presidente y la Junta Directiva.

Bogotá, noviembre 12 de 2025”.

Previo a esto, también versiones de prensa aseguraron que había un acuerdo entre César Farías e Independiente Santa Fe para que el venezolano fuera el nuevo director técnico, situación que también había sido desmentida por Eduardo Méndez en varias entrevistas en las que señaló que era uno de los candidatos, pero no el elegido y que estaban hablando con otro par de entrenadores.