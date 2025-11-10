Yerry Mina dejó claro que no le importa que lo insulten por su manera de jugar fútbol

Yerry Mina fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos de noviembre frente a Australia y Nueva Zelanda. El defensor respondió con una buena presentación en Cagliari, donde ayudó a que su equipo no recibiera gol, e incluso, que Álvaro Morata pidiera el cambio desesperado por no poder superarlo.

El técnico del Como, Cesc Fàbregas, dijo que no le interesaba hablar de “ese tipo de jugadores’, pero el colombiano defendió su manera de jugar.

El estilo de juego de Yerry Mina no es del agrado de todos, e incluso, muchas personas no quieren que siga haciendo parte de la Selección Colombia y preferirían buscar a defensores más jóvenes.

Sin embargo, Mina ha gozado de gran continuidad en la liga italiana, donde se ha convertido en un bastión para evitar el descenso del Cagliari, equipo donde los hinchas lo aprecian muchos.

El colombiano fue titular con Cagliari el pasado sábado 8 de noviembre, cuando el equipo visitó a Como, dirigido por el histórico exfutbolista Cesc Fàbregas, quien puso a Álvaro Morata como titular sin contar que Yerry Mina lo iba a sacar del partido.

Resulta que al minuto 61, Yerry Mina fabricó una falta ante un contacto por la espalda del español. Exageró la situación, pero el árbitro amonestó a Morata, quien no dudó en mirar hacia el banquillo y pedir la sustitución al sentirse impotente ante el zaguero colombiano.

Después del partido, Fàbregas no se quiso referir a Yerry Mina, asegurando que es el árbitro quien debería hacerse sentir al respecto: "¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro“.

Pero el colombiano no guardó silencio y aseguró que esa es su manera de jugar y no le importa si lo insultan: “Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón. Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo. Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”.