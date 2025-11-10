¿Se despidió? Harold Santiago llevó a los hinchas de Santa Fe del gozo por el gol a la preocupación por su mensaje

Harold Santiago Mosquera marcó el agónico gol para la victoria de Santa Fe sobre Deportivo Cali cuando parecía que el partido iba a terminar empatado en ceros y que el ‘León’ se despediría de sus posibilidades de clasificar.

El ‘23′ luchó hasta el final y dejó una espectacular anotación que desató la euforia de hinchas, jugadores y cuerpo técnico, quienes lo gritaron ‘con el alma’.

No obstante, minutos después de finalizar el partido, Harold Santiago dejó un mensaje que podría romperle el corazón a los hinchas, pues parecía de despedida.

Por si no lo vio, le dejamos el gol de Harold Santiago Mosquera:

Vea acá: Nunca pudo ganar: Óscar Córdoba confesó cuál fue la cancha más difícil en la que jugó en Colombia

¿Qué dijo Harold Santiago Mosquera?

Al finalizar el compromiso, le entregaron el premio de jugador del partido a Andrés Mosquera Marmolejo, quien decidió compartirlo con Harold Santiago Mosquera.

Fue entonces cuando el ‘23′ agradeció el cariño de las personas y dio a entender que posiblemente se despedirá muy pronto del ‘León’.

“Gracias a la gente por el cariño, independientemente de lo que vaya a pasar, siempre me he entregado al máximo, me quedaré con mucha gratitud para esta institución”.

Los equipos que quieren contratar a Harold Santiago Mosquera:

El nivel de Harold Santiago Mosquera con Santa Fe ha sido muy alto y es uno de los mejores jugadores del equipo: Fue pieza clave en el título que consiguieron en el primer semestre de 2025 y ha sido uno de los futbolistas más influyentes en este segundo semestre.

Por tal razón, hay varios equipos que están interesados en contratarlos para el próximo año, teniendo en cuenta que en Santa Fe se le terminará el contrato en diciembre de 2026 y hasta ahora no se ha concretado la renovación.

Hay dos equipos del fútbol colombiano que lo quieren: Por un lado, Millonarios, que ya lo tuvo y quiere contar nuevamente con él; y también Medellín, que quiere seguir reforzando la plantilla, que sin duda, es una de los mejores del país.

Sin embargo, diferentes sectores de la prensa han indicado que llegarán ofertas del extranjero también. De hecho, Alexis Rodríguez aseguró que desde México y Brasil lo pretenden.