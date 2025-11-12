Colombia vs Francia: programación de 16vos de final del Mundial sub-17, fecha, hora y canales

La Selección Colombia, que selló su paso como segunda clasificada de su grupo en el Mundial sub-17 que se disputa en Catar, ya conoció a su rival para la ronda de los 16vos de final que se estrena en una cita orbital de la FIFA que, por primera ocasión contó con 48 equipos.

Al final, La Tricolor quedó ubicada como décima mejor segunda, algo que la cruzaba ante Alemania (11vo mejor primero), sin embargo, el reglamento no permitía el enfrentamiento entre rivales del mismo grupo, por lo que se cambia al siguiente cruce posible y por ello el rival de Colombia será Francia.

Horario Colombia vs Francia – Mundial sub-17

Los encuentros de la fase de 16vos de final se desarrollarán entre el viernes 14 y el jueves 15 de noviembre. En lo puntual a la Selección Colombia, su duelo será este viernes a las 8:30 de la mañana y tiene anunciada transmisión a través de señales de Canal Caracol, Canal RCN y DSports, además de la plataforma DGo.

Programación 16vos de final | Mundial sub-17

Viernes 14 de noviembre

Zambia vs Mali | 7:30 a.m.

Portugal vs Bélgica | 7:30 a.m.

Suiza vs Egipto | 8:00 a.m.

Francia vs Colombia | 8:30 a.m.

Argentina vs México | 9:45 a.m.

Irlanda vs Canadá | 10:15 a.m.

Estados Unidos vs Marruecos | 10:45 a.m.

Brasil vs Paraguay | 10:45 a.m.

Sábado 15 de noviembre

Senegal vs Uganda | 7:30 a.m.

Corea del Sur vs Inglaterra | 7:30 a.m.

Italia vs República Checa | 8:00 a.m.

Japón vs Sudáfrica | 8:30 a.m.

Alemania vs Burkina Faso | 9:45 a.m.

Venezuela vs Corea del Norte | 10:15 a.m.

Austria vs Túnez | 10:45 a.m.

Croacia vs Uzbekistán | 10:45 a.m.

Durante la definición de los cupos, hubo drama en el último clasificado ya que México y Arabia Saudita igualaron en todos los ítems para ser el octavo mejor tercero (3 puntos, -2 de diferencia, 2 goles anotados y 5 goles recibidos) y todo lo definió el Fair Play. Dos expulsiones de los árabes le dieron el paso a los mexicanos.

Resultados última jornada (fase de grupos)

Uganda 1-0 Francia

Chile 2-1 Canadá

Irlanda 0-0 Paraguay

Uzbekistán 6-1 Panamá

República Checa 0-1 USA

Burkina Faso 2-0 Tayikistán

Arabia Saudita 0-2 Mali

Nueva Zelanda 1-4 Austria