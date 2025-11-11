Colombia ya tiene rival en el Mundial sub-17: definidos los clasificados y cruces de segunda ronda

La Selección Colombia, que selló su paso como segunda clasificada de su grupo en el Mundial sub-17 que se disputa en Catar, ya conoció a su rival para la ronda de los 16vos de final que se estrena en una cita orbital de la FIFA que, por primera ocasión contó con 48 equipos.

Al final, La Tricolor quedó ubicada como décima mejor segunda, algo que la cruzaba ante Alemania (11vo mejor primero), sin embargo, el reglamento no permitía el enfrentamiento entre rivales del mismo grupo, por lo que se cambia al siguiente cruce posible y por ello el rival de Colombia será Francia.

Hubo drama en el último clasificado ya que México y Arabia Saudita igualaron en todos los ítems para ser el octavo mejor tercero (3 puntos, -2 de diferencia, 2 goles anotados y 5 goles recibidos) y todo lo definió el Fair Play. Dos expulsiones de los árabes le dieron el paso a los mexicanos.

Resultados última fecha fase de grupos

Uganda 1-0 Francia

Chile 2-1 Canadá

Irlanda 0-0 Paraguay

Uzbekistán 6-1 Panamá

República Checa 0-1 USA

Burkina Faso 2-0 Tayikistán

Arabia Saudita 0-2 Mali

Nueva Zelanda 1-4 Austria

Equipos clasificados

Portugal, Argentina, Italia, Brasil, Zambia, Austria, Estados Unidos, República de Irlanda, Bélgica, Japón, Senegal, Croacia, Sudáfrica, Egipto, Venezuela, Suiza, República de Corea, RPD de Corea, Marruecos, Alemania, Colombia, Túnez, Inglaterra, Francia, Canadá, Uganda, Uzbekistán, Paraguay, República Checa, Burkina Faso, Mali y México.

Cruces 16vos de final

Viernes, 14 de noviembre

Senegal vs Uganda

Estados Unidos vs Marruecos

Venezuela vs Corea del Norte

Austria vs Túnez

Suiza vs Egipto

Alemania vs Burkina Faso

Zambia vs Mali

Irlanda vs Canadá

Brasil vs Paraguay

Croacia vs Uzbekistán

Italia vs República Checa

Francia vs Colombia

Argentina vs México

Corea del Sur vs Inglaterra

Portugal vs Bélgica

Japón vs Sudáfrica