Colombia ya tiene rival en el Mundial sub-17: definidos los clasificados y cruces de segunda ronda

La Selección Colombia, que selló su paso como segunda clasificada de su grupo en el Mundial sub-17 que se disputa en Catar, ya conoció a su rival para la ronda de los 16vos de final que se estrena en una cita orbital de la FIFA que, por primera ocasión contó con 48 equipos.
Al final, La Tricolor quedó ubicada como décima mejor segunda, algo que la cruzaba ante Alemania (11vo mejor primero), sin embargo, el reglamento no permitía el enfrentamiento entre rivales del mismo grupo, por lo que se cambia al siguiente cruce posible y por ello el rival de Colombia será Francia.
Hubo drama en el último clasificado ya que México y Arabia Saudita igualaron en todos los ítems para ser el octavo mejor tercero (3 puntos, -2 de diferencia, 2 goles anotados y 5 goles recibidos) y todo lo definió el Fair Play. Dos expulsiones de los árabes le dieron el paso a los mexicanos.
Resultados última fecha fase de grupos
Uganda 1-0 Francia
Chile 2-1 Canadá
Irlanda 0-0 Paraguay
Uzbekistán 6-1 Panamá
República Checa 0-1 USA
Burkina Faso 2-0 Tayikistán
Arabia Saudita 0-2 Mali
Nueva Zelanda 1-4 Austria
Equipos clasificados
Portugal, Argentina, Italia, Brasil, Zambia, Austria, Estados Unidos, República de Irlanda, Bélgica, Japón, Senegal, Croacia, Sudáfrica, Egipto, Venezuela, Suiza, República de Corea, RPD de Corea, Marruecos, Alemania, Colombia, Túnez, Inglaterra, Francia, Canadá, Uganda, Uzbekistán, Paraguay, República Checa, Burkina Faso, Mali y México.
Cruces 16vos de final
Viernes, 14 de noviembre
Senegal vs Uganda
Estados Unidos vs Marruecos
Venezuela vs Corea del Norte
Austria vs Túnez
Suiza vs Egipto
Alemania vs Burkina Faso
Zambia vs Mali
Irlanda vs Canadá
Brasil vs Paraguay
Croacia vs Uzbekistán
Italia vs República Checa
Francia vs Colombia
Argentina vs México
Corea del Sur vs Inglaterra
Portugal vs Bélgica
Japón vs Sudáfrica