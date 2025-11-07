“No toda información en la vida es cierta”, Hugo Rodallega desmintió los rumores que surgieron

En las últimas horas, tomó fuerza un rumor sobre el supuesto acuerdo de César Farías a Independiente Santa Fe para convertirse en el director técnico de cara a la Copa Libertadores.

Hugo Rodallega, aunque no se refirió explícitamente a este rumor, aseguró que “no toda la información en la vida es cierta”.

Los hinchas de Santa Fe se hicieron sentir en redes sociales para expresar su inconformidad ante la presunta llegada de César Farías al banquillo ‘Cardenal’, pues no consideran que sea la mejor opción pensando en el proyecto deportivo de 2026 que incluye la Copa Libertadores.

Pipe Sierra fue el encargado de asegurar que César Farías se convertiría en nuevo director técnico de Santa Fe, pero rápidamente Eduardo Méndez lo desmintió: “Hablé con él (Farías) pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos”.

Por supuesto, las palabras del presidente de Santa Fe representaron un parte de tranquilidad para los hinchas, quienes terminaron de convencerse tras las palabras del capitán, Hugo Rodallega, quien no se quedó callado en redes sociales.

‘Hugol’, en principio, publicó dos emojis riéndose y posteriormente escribó lo siguiente: “Simplemente les digo que no toda información en la vida es cierta”.

Este mensaje representó muchas respuestas de cariño por cuenta de los hinchas, quienes agradecen que César Farías no haya firmado como técnico de Santa Fe.

¿Quién será el director técnico de Santa Fe?

Si el deseo de los hinchas se hiciera realidad, quien llegaría al banquillo ‘Cardenal’ sería Rafael Dudamel, quien es agente libre tras renunciar al Deportivo Pereira.

Sin embargo, el técnico venezolano parece que no está en carpeta de Eduardo Méndez, así como tampoco parece que llegarán Pablo Peirano, Pablo Reppeto o Fabián Bustos, conforme a la información que compartió Carlos Antonio Vélez.

El presidente de Santa Fe ha insistido en que tiene más de 100 hojas de vida en su celular, pero no se ha apresurado para analizar cuál es la mejor opción.