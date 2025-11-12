Acolfutpro solicitó formalmente disolución del Pereira ante el superintendente de sociedades

La Asociación Colombiana de Futbolsitas Profesionales (Acolfutpro), no da tregua ante la situación de Deportivo Pereira y sus líos financieros que lo tienen jugando en la Liga Betplay Dimayor 2025-II con futbolistas sub-20, e incluso este miércoles 12 de noviembre anunció que pidió al superintendente de sociedades una intervención y que “ordene su disolución conforme a la ley”.

A través de sus redes sociales, la entidad señaló: “ACOLFUTPRO solicitó a @BillyEscobarP, superintendente de sociedades que intervenga de inmediato al @DeporPereiraFC verifique su situación financiera y ordene su disolución conforme a la ley. El club incurre en causal de disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, según el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020”.

Esto lo acompañó con la siguiente carta que envió a la entidad: “ACOLFUTPRO informa que el día de hoy solicitó formalmente a la Superintendencia de Sociedades una intervención inmediata sobre el Deportivo Pereira F.C. S.A., con el fin de inspeccionar su situación financiera actual y verificar si se configura el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, lo que constituiría una causal de disolución conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020. En tal caso, instamos a que se activen las acciones correspondientes dentro del marco de las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad.

La solicitud se fundamenta en el alarmante proceso de detrimento patrimonial que atraviesa el club, reflejado en el crecimiento desproporcionado de sus pasivos: de $4.660 millones en 2023 a más de $17.398 millones en 2024, y un capital emitido en 2024 de $31.190 millones, que representa el respaldo formal de los socios, sin que se adopten medidas para garantizar la viabilidad del negocio. Estas cifras evidencian un riesgo grave para el patrimonio de la sociedad y afectan directamente los derechos de los futbolistas profesionales.

Este deterioro se ha visto reflejado en los reiterados incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales, como el no pago de salarios y seguridad social, que llevaron el 30 de octubre pasado al Ministerio del Trabajo Territorial de Risaralda a ordenar la suspensión de actividades hasta que se certifique el cumplimiento de dichas obligaciones.

Vale resaltar que, a la fecha, el Pereira continúa sin cumplir con el pago de los salarios del plantel profesional correspondientes al mes de octubre, así como con otras obligaciones laborales. Además, el club optó por enviar al plantel profesional a vacaciones como maniobra para eludir sus responsabilidades, sin acuerdo ni pago previo, y para el partido de hoy volverá a alinear juveniles sin contrato ni afiliación al sistema de seguridad social.

Consideramos inadmisible que la Dimayor siga auspiciando este espectáculo degradante, que afecta directamente a futbolistas, medios de comunicación y a los hinchas que pagan por ver fútbol profesional.

Desde ACOLFUTPRO seguiremos actuando con firmeza para proteger los derechos de nuestros afiliados y exigir reglas claras que garanticen una vida digna para los futbolistas profesionales en Colombia”.

Deportivo Pereira sigue con líos financieros y de la mano de estos le aparecen también los legales, al punto que ahora piden que se verifique y, si se dan las causales, se ordene su ordene disolución conforme a la ley.