“Causal de disolución”, Pereira sigue sin cumplir pagos a jugadores y se encienden alarmas de gravedad

Deportivo Pereira nada que se pone al día con su plantel profesional, sigue sin efectuar el pago del mes de octubre, además de otras obligaciones laborales y esto podría poner en riesgo al conjunto risaraldense, según denuncia la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

El ente emitió un comunicado este martes 11 de noviembre en el que señaló los atrasos con los jugadores, además señalando que conforme a la Ley 2069 de 2020, esta situación “puede constituir causal de disolución”.

“ACOLFUTPRO informa que el @DeporPereiraFC continúa sin cumplir con el pago de los salarios del plantel profesional correspondientes al mes de octubre, así como otras obligaciones laborales.

⚠ Estos manejos han afectado a nuestros compañeros y a todos los acreedores y han generado un riesgo patrimonial que pone en duda “la hipótesis de negocio en marcha” del club al cierre del ejercicio, lo cual, conforme a la Ley 2069 de 2020, puede constituir causal de disolución.

🤝 Seguiremos acompañando a nuestros afiliados y denunciando públicamente cualquier vulneración a sus derechos. ACOLFUTPRO está lista para adoptar las acciones legales y administrativas necesarias en defensa de los futbolistas profesionales”, señaló puntualmente la agremiación de futbolistas colombianos.