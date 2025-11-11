Maxi López y Wanda Nara ahora comparten programa y él la liquidó con su comentario en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity Argentina se la jugaron con toda y juntaron en el mismo set al exfutbolista Maxi López y a su exesposa, Wanda Nara, una de las exparejas más mediáticas del mundo del deporte y del espectáculo, en algo que no solo deja buenos platos en la cocina, sino también un cruce lleno de ironías y recuerdos entre ellos.

Este lunes, el exfutbolista argentino no dejó pasar la oportunidad para lanzarle un picante reproche a la conductora, recordando su paso por la cocina durante los años que compartieron juntos.

Vea acá: “La psicópata va quedando en su sitio”, Iván Mejía sobre precandidata presidencial

Durante el último episodio del reality, el jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis— propuso a los participantes un desafío poco común: preparar un plato con conejo como proteína principal.

En la evaluación del reto, Wanda Nara, le preguntó a su ex si era la primera vez que cocinaba ese tipo de carne. “No, fue la primera vez. Sí, comí, pero…”, allí, ella lo interrumpió para indagarle que dónde, a lo que él señaló: “En un restaurant”, lo que desató la risa de los presentes.

Sin embargo, Wanda no se detuvo ahí y comentó que ella solía cocinar conejo. La respuesta de Maxi no se hizo esperar:

“Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa… ¡nunca un conejo!”, lanzó entre risas, pero con un claro dardo a su ex.

La conductora, lejos de quedarse callada, retrucó con humor:

“Después de vos tuve otro marido”.

A lo que Maxi respondió sin filtros:

“Claro, a ese le cocinabas conejo”.

El intercambio, que provocó risas entre los presentes, rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron la química —y las pullas— entre ambos.

Vea también: “Hostigamiento”, Boyacá Chicó explicó sus razones para que partido ante Millonarios sea a puerta cerrada

Más adelante, en su entrevista detrás de cámaras, Maxi volvió a apuntar contra Wanda:

“Yo me llevé la peor parte, la medieval”, dijo entre carcajadas, dejando claro que el pasado entre ambos sigue dando material para titulares.

El momento no solo fue uno de los más comentados del programa, sino que reafirmó por qué Wanda Nara y Maxi López continúan siendo una de las exparejas más mediáticas de Argentina, incluso más de una década después de su separación.