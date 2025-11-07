Nunca pudo ganar: Óscar Córdoba confesó cuál fue la cancha más difícil en la que jugó en Colombia

Óscar Córdoba habló con Publimetro Colombia bajo el marco del anuncio de la llegada de un nuevo estadio a Neiva. El histórico exfutbolista nos contó detalles acerca de su carrera y confesó cuál fue el estadio más difícil en el que jugó en nuestro país.

Óscar Córdoba confesó que la cancha más difícil en la que jugó en Colombia fue el Estadio Alfonso López (que actualmente cambió de nombre por el Américo Montanini), de la ciudad de Bucaramanga.

El exfutbolista explicó que los diferentes climas podía afectar mucho el desarrollo del partido, al punto que él no sabía qué esperar y ni siquiera pudo ganar un solo juego:

“La más complicada fue Bucaramanga: Nunca me fui ganador de la ciudad de Bucaramanga. Era una cancha que uno no la sabía leer. Si llovía se ponía lisa, si estaba seca se ponía dura y lisa. Lamentablemente, nunca me fui con una victoria de Bucaramanga”.

También le preguntamos cuál fue la cancha más difícil en la que jugó, pero en el extranjero, teniendo en cuenta que recorrió varios países tanto con la Selección Colombia como con Boca Juniors, Beşiktaş o Antalyaspor de Turquía y Perugia de Itaila.

Córdoba confesó que en el extranjero no sufrió tanto y disfrutó cada uno de los estadios donde tuvo la oportunidad de jugar. En algunos, también pudo hasta salir campeón.

“Todas las disfruté, cuando jugué con Boca Juniors, la Bombonera era espectacular, en la cancha de River Plate (Monumental) me fue relativamente bien, la cancha de Independiente (Libertadores de América) era perfecta, el Azteca (de México) ganamos. Mientras encontré lindas canchas para competir, me sentía muy cómodo para entregarme”.

A continuación le presentamos la entrevista de Óscar Córdoba: