No es Millonarios: Revelaron el equipo del FPC que está cerca de Harold Santiago Mosquera

El nivel de Harold Santiago Mosquera ha sido superlativo y constante. Fue uno de los jugadores más importantes del ‘León’ en el título que consiguieron de la Liga BetPlay 2025-1 sobre Medellín, anotando un gol en la final.

Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista no se quedará en Santa Fe para la Copa Libertadores porque tiene muchos pretendientes, uno de ellos, es Independiente Medellín, equipo que estaría cerca de su fichaje,

Una de las grandes exigencias por cuenta de la hinchada ha sido la renovación de Harold Santiago Mosquera para asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores, o al menos, en caso de irse, que pueda dejar un dinero importante al ‘León’ para buscar un reemplazo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido oferta alguna por cuenta de la directiva ‘Cardenal’ al talentoso futbolista de 30 años, por lo cual, todo parece indicar que se marchará del equipo en diciembre, una vez haya finalizado su contrato.

Uno de los equipos que se ha mostrado interesado en la contratación de Harold Santiago es Millonarios, equipo donde Mosquera ya supo salir campeón (en 2017), que ahora mismo está planeando el proyecto deportivo para el próximo año.

De igual manera, equipos del fútbol brasileño y argentino han mostrado interés en el extremo de Santa Fe, pero ninguno ha presentado oferta.

¿Cuál es el equipo colombiano que está cerca de contratar a Harold Santiago Mosquera?

En el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports informaron, en la previa del partido Junior de Barranquilla vs Santa Fe, que Harold Santiago Mosquera está muy cerca de fichar por Independiente Medellín.

Vale la pena resaltar que en el ‘Poderoso’ hay varios jugadores que antes estuvieron en Santa Fe como Fáiner Torijano, José Ortíz, Baldomero Perlaza o Francisco Chaverra, así que no sería descabellada su llegada.