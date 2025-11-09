Luto en el FPC: Tras el Nacional vs. Águilas se confirmó la muerte de una de las cofundadoras de uno de los clubes

En la mañana de este domingo 9 de noviembre, el club Águilas Doradas dio a conocer una noticia que enluta el FPC: La muerte de una de sus cofundadoras. Mediante un comunicado, el equipo antioqueño emitió un emotivo mensaje con el que exaltaron las virtudes de esta mujer que tanto le aportó a la institución.

Tras la derrota frente a Nacional por 2-1, en el Atanasio Girardot, por la Fecha 19 de la Liga Betplay 2025-2; el equipo dio a conocer la muerte de la madre de la actual presidente del club, Paola Andrea Salazar, mediante la siguiente misiva:

“Talento Dorado S.A. expresa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Gloria Luz Olano Asuad, cofundadora de nuestra institución, madre de Paola Andrea Salazar, presidenta del club y José Fernando Salazar, CEO y fundador de Talento Dorado S.A. Doña Gloria fue pilar fundamental en los orígenes de este proyecto, inspiración constante para su familia y ejemplo de entrega, fe y amor por los valores que hoy sostienen a nuestra organización”, se lee en el comunicado.

“Acompañamos con sincero afecto a toda su familia, en este momento de profundo dolor, y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. Su legado permanecerá vivo en la historia y el corazón de Talento Dorado S.A. Paz en su tumba”, añaden.

Adicionalmente, la Dimayor también emitió un sentido pésame por medio de su cuenta de ‘X’, plataforma en la que expresaron: “La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Gloria Luz Olano Asuad, cofundadora de Águilas Doradas".

Cabe recordar que el onceno de Río Negro, pasa por este duro momento justo cuando está en la séptima posición del todos contra todos con 26 puntos y se jugará su clasificación frente al Deportes Tolima el próximo miércoles 12 de noviembre.