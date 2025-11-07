Atlético Nacional fue sancionado por lo que pasó en el partido ante América de Cali

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano emitió la Resolución 113 de 2025, en la que impuso una sanción a Atlético Nacional por los hechos ocurridos durante la semifinal de ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 frente al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

Según el documento oficial, el club antioqueño fue castigado con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza, que afectará la Tribuna Noroccidental Alta, además de una multa de $2.847.000 pesos por las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF.

Vea acá: Atlético Nacional tendrá detalle de fina coquetería con sus hinchas en el Festival Hincha Verdolaga

La sanción se origina tras los informes oficiales del encuentro, en los que se constató el uso de objetos inflamables y pirotecnia por parte de aficionados ubicados en ese sector del estadio. Dicho incidente generó un retraso de dos minutos en el inicio del partido, lo que fue considerado como una conducta impropia de espectadores, según la normativa vigente.

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A., con (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Noroccidental Alta) y multa de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos (2.847.000), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF por los hechos ocurridos en el partido disputado por Semifinal (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club América de Cali S.A”, sintetiza la decisión.

El descargo de Atlético Nacional

En su defensa, el club Atlético Nacional argumentó que el retraso se produjo por la recolección de material del espectáculo previo al juego, el cual fue ejecutado por una empresa autorizada, y que la activación de pirotecnia fue una acción aislada e imprevista de algunos hinchas, controlada rápidamente por el personal de seguridad.

Sin embargo, el Comité desestimó estos argumentos y recordó que los clubes son responsables por el comportamiento de sus seguidores, incluso si no existe negligencia directa. Citando jurisprudencia del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), se enfatizó que esta responsabilidad busca prevenir y disuadir conductas violentas en los estadios.

Así se cumplirá la sanción

La decisión establece que la sanción se cumplirá en cualquier estadio donde Nacional oficie como local, y que la Tribuna Noroccidental Alta deberá permanecer completamente cerrada y delimitada, sin permitir el tránsito de espectadores.

El Comité también aclaró que contra esta resolución procede recurso de reposición, por lo que el club podrá apelar la medida en los próximos días.

Con esta decisión, Atlético Nacional vuelve a recibir una sanción disciplinaria por el comportamiento de su hinchada, en un momento clave de la temporada, justo cuando disputa las fases finales de los torneos nacionales.