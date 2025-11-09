Alfredo Morelos tuvo emotivo momento en zona mixta cuando le preguntaron por su hermana

El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, tuvo otro gran partido ante Águilas Doradas por la Liga Colombiana, donde ganaron el partido por 2 a 1 en medio del “Día del hincha verdolaga”, mismo que se habían convertido en una maldición donde les era bastante difícil obtener triunfos.

A pesar de la alegría de la victoria, el jugador se mostró conmovido por una pregunta de su hermana que le removió el alma a tal punto de estar al borde del llanto, recordando lo siguiente:

“Mi hermana fue una motivación muy grande, cuando tenía 15 o 14 años ella fallece y yo sabía lo que quería para mi vida, mi madre también. Ella fue la motivación para ser alguien en la vida, yo se lo dije a mi madre, ella valora mucho la importancia de estar en mi vida. Yo todo se lo dedico a ella porque me da la motivación para hacer las cosas de la mejor manera”

Asimismo, reveló que desearía que su hermana estuviera en este momento de su vida y de su carrera para poder disfrutar de cada logro y triunfo con ella. Eso sí, cada uno de sus goles es dedicado a ella y, aunque es bastante conocido por su mal temperamento, para los asistentes a la zona mixta fue sorprendente poder verlo tan abierto en sus sentimientos a raíz de esta personal charla que culminó con lo siguiente:

“Me hubiese gustado que disfrutara este momento, fue duro porque yo estaba, muy joven, un pelado que quería ver a su hermana crecer, que me viera jugar. Dios sabe como hace sus cosas, era mejor que ella descansara porque estaba sufriendo mucho, pero es la motivación de cada día de seguir y luchar”.