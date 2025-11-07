JuanFer Quintero y Dayro Moreno: Las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de futbolistas que harán parte de los amistosos que tendrá la Selección Colombia frente a Australia y Nueva Zelanda en noviembre.

En el listado sorprendió la ausencia de varios jugadores, entre ellos, Juan Fernando Quintero y Dayro Moreno.

Le puede interesar: Grandes sorpresas: Definida la convocatoria de la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo

¿Quiénes son las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia?

En primer lugar, Juan Fernando Quintero brilla por su ausencia de esta doble fecha que tendrá la ‘Tricolor’. Se desconocen los motivos, pero seguramente Néstor Lorenzo quiere ver a otros jugadores que puedan ganarse el puesto en el Mundial, mientras que Quintero está casi seguro dentro de la lista definitiva.

Otra ausencia que sorprendió fue la de Dayro Moreno, no tanto por el nivel o porque sea un futbolista del gusto de Néstor Lorenzo, sino porque diferentes medios de comunicación informaron que estaba en Bogotá haciendo los trámites de la Visa pensando en esta doble fecha de amistosos.

Tampoco apareció en la convocatoria Kevin Mier, por lo cual, parece que los tres arqueros de la Selección Colombia para el Mundial serán Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Otro de los futbolistas que pudo hacer parte de la convocatoria porque ya se recuperó e incluso hizo gol fue Jhon Jáder Durán, pero Néstor Lorenzo lo descartó.

De la convocatoria también salió Andrés Felipe Román, futbolista de Atlético Nacional, Kevin Serna, quien juega en el Fluminense de Brasil, Jaminton Campaz de Rosario Central de Argentina, Yerson Mosquera de Wolves en Inglaterra y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández del Real Betis de España.

En el caso del ‘Cucho’ informaron que su ausencia se debe a una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del Real Betis para esta doble fecha FIFA.