César Farías sería el nuevo DT de Santa Fe y muchos pensaron en el ‘Turro’ que lo llamó payaso

Independiente Santa Fe tomó la decisión de darle la confianza a ‘Pacho’ López de ser el técnico en propiedad del equipo en lo que resta del semestre. Sin embargo, anunciaron que para la Copa Libertadores buscarían a un entrenador con mayor experiencia.

Según informó el periodista Pipe Sierra, el técnico que llegaría al vigente campeón del fútbol colombiano, sería César Farías.

A primera hora, Carlos Antonio Vélez reveló que había tres nombres descartados por los directivos: Pablo Peirano, Pablo Repetto y Fabián Busto para llegar al banquillo ‘Cardenal’.

Más tarde, se reveló que el técnico que estaba en conversaciones con Santa Fe tenía experiencia en tres equipos del fútbol colombiano y era extranjero, pero no era ni argentino ni uruguayo.

De esta manera, Pipe Sierra adelantó que César Farías sería el nuevo técnico de Independiente Santa Fe. El técnico venezolano dirigió recientemente al Junior de Barranquilla, pero salió luego de no cumplir los objetivos. También estuvo en América de Cali y en Águilas Doradas.

Según informó Sierra, el contrato se firmaría por un año, es decir, hasta diciembre de 2026.

Tan pronto se conoció la noticia, los hinchas de Santa Fe se hicieron sentir en las redes sociales, rechazando categóricamente la llegada de César Farías al equipo, no solamente porque anhelan la llegada de Rafael Dudamel, sino porque no creen que sea una buena contratación.

Pelea de César Farías y Emmanuel ‘Turro’ Olivera:

Muchos recordarán que la llegada del ‘Turro’ Olivera a Independiente Santa Fe se concretó porque Junior no iba a contar más con los servicios del defensor argentino por petición de César Farías argumentando que no era bueno para ‘la data’.

Un semestre más tarde, cuando Santa Fe se consagró campeón del fútbol colombiano, el ‘Turro’ mostró que no se había olvidado del desplante que le hizo el técnico venezolano y lo trató de payaso.