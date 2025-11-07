Eduardo Méndez se puso serio ante los rumores de César Farías para Independiente Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, le salió al paso a los rumores que daban como hecho un presunto acuerdo verbal con el entrenador venezolano César Farías para llegar al cuadro ‘Cardenal’ y desmintió la situación.

Durante este jueves, algunas versiones de prensa señalaron un acuerdo entre las partes, sin embargo, el mandamás del conjunto bogotano desmintió dicha información, aunque reconoció que sí se ha comunicado con él, pero también con otros entrenadores.

Fue en una llamada con el medio Deportes RCN, que el dirigente dejó clara la situación y señaló: “Hablé con él (Farías) pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos”.

Tras la salida del uruguayo Jorge Bava, Santa Fe ha confiado en el entrenador Francisco ‘Pacho’ López que se mantiene al frente del equipo hasta que le encuentren reemplazo.

Por lo pronto, el cuadro Albirrojo sueña con la clasificación a los cuadrangulares en el cierre de la fase de todos contra todos del fútbol colombiano, con 25 puntos, y en sus últimos dos compromisos se medirá ante Deportivo Cali y Alianza F.C.