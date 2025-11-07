Dayro Moreno fue sincero sobre el supuesto amaño de partido de Once Caldas en Sudamericana

En medio de los rumores que han surgido sobre el interés de tres equipos del fútbol colombiano en contratar a Dayro Moreno porque todavía no ha renovado contrato con Once Caldas, el máximo goleador histórico concedió algunas palabras ante los medios de comunicación, donde habló de la eliminación en Copa Sudamericana y los rumores que señalaban el supuesto amaño del partido contra Independiente del Valle.

Vea acá: “No toda información en la vida es cierta”, Hugo Rodallega desmintió los rumores que surgieron

El capitán del Once Caldas explicó por qué le dolió tanto la eliminación en cuartos de final a manos de Independiente del Valle: Quería entrar a la historia como el único futbolista campeón de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Once Caldas, además, siendo goleador del equipo:

“Fue duro, veníamos muy bien, ilusionados todos, queríamos la final, desde que jugamos con Millonarios. Yo quería hacer más historia con el equipo, ser campeón de la Libertadores, también de la Sudamericana y ser el goleador de la Sudamericana. Pero esto es fútbol, nos quedaron muchos aprendizajes y vamos para adelante”.

Después de esta respuesta, a Dayro Moreno le preguntaron acerca del rumor que tomó fuerza y que señalaba a algunos jugadores por supuestamente vender el partido y dejarse ganar de Independiente del Valle.

El capitán del Once Caldas fue sincero y cortó cualquier rumor al decir que en ningún momento hubieran pensado en vender un partido tan importante. La eliminación fue simplemente por errores de índole futbolística:

“El hincha puede opinar, cuando uno obra bien en la vida, las cosas salen bien. Nunca, ni por nuestras cabezas, pasó la idea de vender un partido o regalarlo. Hubo cosas del fútbol, desconcentraciones en la cancha. Somos un grupo muy lindo y estamos unidos. El hincha puede opinar, le duele todo, pero se lo digo de corazón acá nadie se vendió. Tenemos la conciencia tranquila. Muy tristes, sí, por la eliminación”.