Dayro Moreno rumbo a USA con la Selección Colombia: adelanta proceso de visado en Bogotá

A Dayro Moreno no hay que descartarlo de la Selección Colombia mientras siga activo y haciendo goles con Once Caldas, al punto que desde la Federación Colombiana de Fútbol le pidieron que viajara a la ciudad de Bogotá para gestionar temas de VISA, según afirman desde Manizales.

El goleador fue el gran ausente en el entrenamiento de Once Caldas de este martes en el que el cuadro Albo estructura lo que será su partido del próximo domingo ante Deportivo Pasto en la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Según lo que señala el diario La Patria, “por pedido de la Federación Colombiana de Fútbol, el atacante del Once Caldas viajó a Bogotá para renovar o sacar la visa que le da ingreso Estados Unidos”.

Esto dejar claro que el tolimense sigue en los planes de Néstor Lorenzo, tanto para los juegos de preparación y quizá hasta para el propio Mundial que se disputará el próximo año. Nada está escrito en la convocatoria y mientras los goles lo respalden, Dayro Moreno puede seguir soñando con esa posibilidad.

Por lo pronto, la Selección Colombia tendrá como próximo rival a Australia en partido pactado en Estados Unidos el próximo viernes 14 de noviembre.

