Tome nota, hincha Cardenal: Santa Fe anunció reubicación de hinchas para partido ante Cali

Independiente Santa Fe anunció este miércoles 5 de noviembre que varios de sus hinchas serán reubicados para el juego ante Deportivo Cali, esto de cuenta del desmonte de una tarima y esto afectará las tribunas: lateral sur y oriental general zona sur del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esta situación es generada por el concierto que se realizará previamente en el estadio bogotano en donde se presentará el artista Carin León.

Ante esto, el cuadro Cardenal señaló que los abonados a esos sectores serán reasignados en la zona norte del escenario.

“¡Atención leones 🦁! Algunos sectores de sur y oriental 𝐍𝐎 estarán habilitados el próximo domingo. Los hinchas serán reubicados en las tribunas de 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞”, anunció el club en sus redes.

Adicional, el comunicado señaló: “Informamos a nuestra afición que, por el desmonte de una tarima, las tribunas lateral sur, oriental general sur sectores 7 al 12 y oriental preferencial sur sectores 5 al 9, NO estarán habilitadas para el partido ante Deportivo Cali por la fecha 19 de la Liga BetPlay (09-11-2025), estos hinchas serán ubicados en el sector norte. Agradecemos su comprensión y esperamos a toda la familia del León en El Campin”.

El partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se realizará el próximo 9 de noviembre en la jornada 19 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II, clave en las intenciones de clasificación a los cuadrangulares.