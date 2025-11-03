Carlos Antonio Vélez celebró el regreso de Jhon Durán y se ilusionó para el Mundial: “estará listo”

Carlos Antonio Vélez no ocultó su alegría por el regreso de Jhon Jáder Durán al gol y dejó claro que está ilusionado por verlo en la Selección Colombia para el Mundial.

Vea acá: Jhon Durán volvió de la lesión, hizo el gol de la victoria y se ganó una amarilla en la celebración

Jhon Jáder Durán se había ausentado largo tiempo de las canchas por una lesión lumbar que no solamente le impidió ser parte de los más recientes partidos de la Selección Colombia, sino además, de varios compromisos importantes con Fenerbahce.

Sin embargo, en su regreso, el delantero colombiano pudo reportarse con un gol importante para su equipo: No solamente les dio la victoria (3-2), sino que además, fue en el clásico contra Besiktas que les permitió escalar hasta la segunda posición de la liga.

Jhon Jáder ingresó desde el banco de suplentes al minuto 66 y se destacó por su compromiso al momento de presionar la salida de los defensores rivales. De hecho, su anotación llegó porque anticipó a un defensor, le ganó el balón con una barrida limpia, y sin dejar caer la esférica, logró la anotación.

El colombiano se mostró muy contento por haber marcado nuevamente: “Marqué un golazo. Estoy orgulloso del equipo. Estoy en gran momento y forma. Estoy listo. Juegue quien juegue, lo más importante es la victoria del equipo”.

Pero Jhon Jáder Durán no es el único feliz con su gol, pues Carlos Antonio Vélez utilizó sus redes sociales para demostrar que está feliz porque el delantero se reencontrara con el gol, y de paso, demostró que está ilusionado porque recupere su mejor versión de cara a la Copa del Mundo que será en siete meses:

“Esto si es presionar de verdad! Vuelve poco a poco el goleador ... Estará listo para junio! Afortunadamente!”, escribió Carlos Antonio Vélez a través de su cuenta de X.