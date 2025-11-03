“¿Por qué antes no dijo nada?“: Futbolista señalado de amañar partidos ‘se paró duro’ contra el presidente de su club

Tristemente, en el fútbol colombiano ya se han confirmado varios casos de jugadores que amañan partidos o hacen apuestas ilegales. En este caso, el presidente de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, señaló a Héctor Urrego de amañar partidos, pero el futbolista no se quedó callado.

Vea acá: “Es lamentable”, Óscar Córdoba sobre la reducción de presupuesto que sufrirá MinDeporte en 2026

Eduardo Dávila señaló a Héctor Urrego por supuestamente amañar partidos debido a la expulsión que recibió en el partido contra Deportes Tolima por una fuerte infracción sobre Juan Torres.

De esta manera, el presidente de Unión Magdalena aseguró que puso en conocimiento la situación ante la Fiscalía General de la Nación:

“Yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero yo conozco el fútbol y veo cuando jugadores se hacen expulsar. En este caso, la expulsión y el penalti fueron dos fallas a propósito. De nosotros nada hasta que haya una investigación y obtengamos resultados”, dijo Dávila.

Entonces, Héctor Urrego no se quedó callado y en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio aseguró que Eduardo Dávila no tiene ningún derecho de señalarlo de esa manera porque no tiene pruebas para hacerlo.

Urrego explicó que ese golpe que le propinó a su rival se debe a que la cancha del Estadio Sierra Nevada de Santa Marta no está en buenas condiciones, así que se vio en la obligación de levantar la pierna:

“Uno sin pruebas no puede salir a acusar a nadie; uno acusa a las personas cuando tenga pruebas. El fútbol mío siempre ha sido destacado por ser fuerte. Llevaba varios partidos con la misma jugada, haciendo esa plancha, esa jugada de ayer yo levanto la pierna, porque la cancha no está en buen estado, y se ve aparatosa”.

Finalmente, Urrego aseguró que Dávila está acusando a una persona inocente por una situación que es normal en el fútbol y le podría pasar a cualquier compañero:

“Con este partido completé 15 con el Unión, ¿por qué antes no dijo nada? Como cualquier jugador, tuvo un día malo, mañana le puede suceder a otro. Son jugadas que suceden en el fútbol. Nadie quiere que lo expulsen”.