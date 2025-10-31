Unión Magdalena habría puesto bajo investigación de la Fiscalía a uno de sus jugadores por extraña tarjeta roja

Roja a jugador del Unión Magdalena - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial de Win Sports tomada el 31 de octubre del 2025

Uno de los equipos que descendió a segunda división de forma prematura en este 2925 fue el Unión Magdalena que, aunque intentaron de todas las ameras salvarse, las constantes derrotas los dejaron en esta ubicación penosa de retornar a la B. En medio de la temporada, el club ha tenido algunos problemas ligados a las apuestas deportivas que incluso ha incurrido en investigaciones internas y con la Fiscalía.

De hecho, en el último duelo dele quipo ante Deportes Tolima jugado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, donde el equipo terminó cayendo en el resultado final, se dio una situación penosa en el primer tiempo donde el experimentado defensor central Hector Urrego intentó lanzar una patada con los taches en la ‘zona 14′, donde el juez central no dudó en mostrarle la roja directa a pesar de no haber conectado con su rival de lleno, quien cayó al suelo de inmediato.

Horas después, el periodista Pipe Sierra reveló en sus redes sociales una situación de la junta directiva del equipo. Al parecer, se habría iniciado una investigación en la Fiscalía por esta acción donde, al parecer, sus propios compañeros también habrían sentido forzada su acción y estarían apoyando esta medida.

"La dirigencia de #UniónMagdalena ha puesto bajo investigación de la Fiscalía la expulsión de Héctor Urrego. A eso se le suma el malestar de varios de sus compañeros por la acción que desequilibró el partido“, fue lo que manifestó el periodista.