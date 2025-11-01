¿Cuándo dinero costará hacer el nuevo estadio en Neiva y de qué manera se financiará?

En una isla del Río Magdalena estará situado el nuevo estadio de Neiva que será construido por cuenta de Felipe Olave, quien habló con Publimetro Colombia sobre los detalles de este recinto deportivo.

Uno de los temas que Felipe Olave reveló fue la cantidad de dinero que costará la construcción del estadio.

Vea también: Una luz de esperanza para Huila: Llegará un nuevo estadio a la ciudad

Una gran tristeza se respira en Neiva porque Atlético Huila tuvo que mudarse al Estadio Manuel Murillo Toro para disputar los cuadrangulares de la segunda división debido a que el Estadio Guillermo Plazas Alcid fue inhabilitado ante el alto riesgo de colapso de una tribuna que está situada arriba de los camerinos.

No obstante, casi en simultáneo hay una luz de esperanza por la llegada de un nuevo estadio a la ciudad que costará más de 50.000 millones de pesos:

“Solo la construcción del estadio oscila entre 55.000 y 65.000 millones de pesos, lo cual, en parte, va a ser financiada por la venta del nombre, además de publicidad exterior e interior, áreas para alimentos y bebidas, palcos y áreas de parqueaderos. Construir el estadio, va a significar muchos obreros y después muchas personas trabajando en su mantenimiento.

Por otra parte, a los conciertos de San Pedro asisten 40.000 personas, de las cuales, 25.000 llegan de afuera. Esas personas traen dinero a la ciudad: usan taxis, hoteles, restaurantes. Entonces, dinamizamos la economía regional”, dijo Felipe Olave a los micrófonos de Publimetro Colombia.

¿Atlético Huila jugaría en este estadio?

Felipe Olave mostró la esperanza por tener al Atlético Huila en su estadio, pero dejó claro que eso llegaría solamente dos años después de que aprueben todos los permisos para la construcción:

“La decisión del Atlético Huila no es nuestra, es de los dueños del equipo, pero yo espero que ellos regresen cuando tengamos un estadio, en dos años, exactamente, 24 meses después de obtener permisos”.