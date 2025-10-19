“Hacer todo a medias”, Carlos Antonio Vélez fue crítico con la Selección Colombia Sub 20 tras el tercer lugar

Una de las presentaciones más destacadas de una Selección Colombia en una Copa del mundo fue la que acaba de cerrar la Sub 20 masculina en Chile, donde después de haber perdido el paso a la final ante Argentina, lograron quedarse con el tercer puesto venciendo por 1 a 0 con un gol bastante tempranero a Francia.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, muchos han demostrado su inconformismo con este resultado que, aunque nos deja en el podio, da el sinsabor de haber podido hacer mucho más, incluso, ser campeones del mundo en la final contra Marruecos, pero que, como suele pasar, jamás sabremos lo que hubiera pasado.

Carlos Antonio Vélez es uno de los precursores de la exigencia a los jugadores de nuestro país, intentando erradicar el conformismo latente que a veces no deja crecer en juego y jerarquía. En esta ocasión, a través de una publicación hizo su análisis de algo que pudo ser mucho mejor:

“Felicitaciones a la @FCFSeleccionCol por su medalla de bronce... es hasta dónde ha llegado el fútbol masculino en todos los tiempos y en dos ocasiones. No hay más logros a nivel Mundial. ¡Pero… esta vez pudo ser mejor! Estar en la final no era una quimera. No hubo reacción ante los cambios de estructura y funcionamiento de los Argentinos, lo que los hizo mejores y nosotros quedamos afuera. Teníamos con qué y no lo demostramos. Una cosa es que este sea el techo real por lo obtenido y otra que teníamos con que llegar más lejos y fallamos. Nos queda una buena selección y algunas individualidades para promover, pero también queda la amargura de que otra vez nos quedamos con el sabor dulce en la boca y por culpa propia. Algún día saldremos de este trance amargo de hacer todo a medias. “Del ahogado el sombrero”“.