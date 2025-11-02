“Sé que no actué bien”, Marrugo se confesó tras su insólito autogol y enfrentamiento con los hinchas

Real Cartagena comenzó ganándole a Boca Juniors de Cali en el primer partido de los cuadrangulares de la segunda división del fútbol colombiano, pero un insólito autogol de Christian Marrugo decretó el empate definitivo.

El experimentado futbolista ‘puso la cara’ porque lo acusaron de mal comportamiento con los hinchas de su propio equipo y esto fue lo que dijo en rueda de prensa.

Los hinchas asistentes al Estadio Jaime Morón de Cartagena no se fueron tan decepcionados como enojados con el empate por la increíble manera cómo se les escapó la victoria.

Marrugo, quien tuvo en sus pies la posibilidad de anotar el segundo tanto que hubiera sentenciado el marcador a favor de los locales, en su afán por despejar el balón en el área propia, terminó colgando al portero y anotando en propia puerta.

Entonces los aficionados reprocharon a los jugadores, y al parecer, algunos les respondieron. Entre ellos, Christian Marrugo, quien desató polémica

“Me duele porque mis compañeros estaban haciendo un buen trabajo y cuando marcas un autogol le dañas el trabajo a todos, hasta al mismo profe. Por eso creo que ustedes pueden estar criticando, pero el único responsable soy yo. Estoy acá porque soy varón para responder, y porque sé que no actué bien dentro ni fuera de la cancha. Los muchachos y el cuerpo técnico no tienen culpa; la equivocación fue mía y vengo a asumirla”.