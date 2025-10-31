Goleador colombiano le puso pausa a las canchas y decidió hacer una canción dedicada al real Cartagena

Uno de los jugadores más polémicos del año ha sido el delantero barranquillero del Suwon FC de la liga de Corea, Pablo Sabbag. El goleador, con pasado en La Equidad, Deportivo Cali, Alianza Lima, Estudiantes de la Plata, entre otros, se ha convertido en uno de los bastiones de su club donde, además, descubrió su segunda pasión, la música.

Allí decidió incluso incursionar en el mundo del ritmo local más viral a nivel mundial, el K Pop, dedicado a su ciudad de residencia, Seúl. Por otro lado, la composición de canciones dedicadas al amor, o a situaciones cotidianas relacionadas con las parejas lo han puesto en el mapa de muchos amantes a este tipo de ritmos con la particularidad de que son cantadas por un futbolista profesional en activo, hecho que es pocas veces visto, aunque en nuestro país se ha hecho costumbre que una persona que esté ligada al deporte rey decida también darse la oportunidad frente a los micrófonos.

Ahora, su último lanzamiento decidió dedicárselo a un equipo del Fútbol Profesional Colombiano. Se trata de Real Cartagena, elenco en el que Sabbag nunca jugó, pero que le sirvió de inspiración para animarle la vida a todos los hinchas de una institución que sigue sumida en la tristeza de la segunda división, pero que esperan que más pronto que tarde puedan regresar a la A y competir mano a mano con los grandes por levantar una copa.