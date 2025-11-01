EA Sports se acordó de Juan Guillermo Cuadrado en su promoción de cartas para Halloween

La empresa canadiense EA Sports, desarrolladora del juego deportivo más exitoso de la historia, el FC, que antes se llamaba FIFA y que cuenta con alrededor de 30 entregas a lo largo de su historia año tras año, sigue siendo uno de los favoritos para millones de personas a nivel mundial y, por supuesto, Colombia está incluido.

Por suerte para los gammers de nuestro país y todos aquellos que les gusta incluir a futbolistas cafeteros en su once inicial de Ultimate Team, Ea Sports lanzó en siu segundo grupo de cartas Scream el ítem de Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa de Italia, con una media de 86, ritmo 87, remate 83, pase 86, regate 88, defensa 85 y físico 76, siendo una de las cartas más completas de todo el juego y que seguro estará en los clubes de miles de personas.

Con esto se convierte en el opuesto perfecto de Juan David Cabal, que en el primer lote de cartas ya había sido lanzado en sobres y que podrían convertirse en la dupla de laterales favorita para muchos aquellos que manejen la química de sus clubes con la Serie A de Italia.

Para obtener a Cuadrado los jugadores deberán abrir bastantes sobres donde quizá tengan la suerte de que este pueda salirles, en caso de que no, ya hay algunos en el mercado interno del modo Online donde por unas miles de monedas pueden adquirir esta buena carta que se suma a la larga lista de ítems colombianos que han salido desde la creación de este modo de juego, donde se tiene bastante en cuenta al talento sudamericano.